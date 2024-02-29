Аналитики представили отчёт, сколько мировые техногиганты зарабатывают в секунду

Все компании в 2023 году показали уверенный рост по сравнению с «простоем» в 2022. Суммарно все пять техногигантов в 2023 году заработали $1,6 трлн, чистая прибыль составила $290 млрд, из которых более трети пришлось на долю Apple.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.