Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 04:30
1 мин.

Аналитики представили отчёт, сколько мировые техногиганты зарабатывают в секунду

В 2023 году всех опередила Apple
Аналитическая компания AltIndex в своём очередном отчёте опубликовала информацию, сколько денег Apple и другие четыре крупнейшие технологические компании мира зарабатывают каждую секунду.
Аналитики представили отчёт, сколько мировые техногиганты зарабатывают в секунду

© Ferra.ru

Согласно отчёту, в 2023 году Apple в этом отношении была флагманом. Каждую секунду Apple зарабатывала $3074, или порядка 282,9 тысяч рублей. Всего за 2023 год корпорация заработала $96,9 млрд.

Ежесекундный заработок Apple оказался наибольшим среди других техногигантов: Microsoft — $2443, Google (Alphabet) — $2115, Meta* — $942, Amazon — $636.

Все компании в 2023 году показали уверенный рост по сравнению с «простоем» в 2022. Суммарно все пять техногигантов в 2023 году заработали $1,6 трлн, чистая прибыль составила $290 млрд, из которых более трети пришлось на долю Apple.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:AltIndex
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#деньги
,
#аналитика