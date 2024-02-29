Аналитики представили отчёт, сколько мировые техногиганты зарабатывают в секунду

Опубликовано 29 февраля 2024, 04:30
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Аналитики представили отчёт, сколько мировые техногиганты зарабатывают в секундуВ 2023 году всех опередила Apple
Аналитическая компания AltIndex в своём очередном отчёте опубликовала информацию, сколько денег Apple и другие четыре крупнейшие технологические компании мира зарабатывают каждую секунду.
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Согласно отчёту, в 2023 году Apple в этом отношении была флагманом. Каждую секунду Apple зарабатывала $3074, или порядка 282,9 тысяч рублей. Всего за 2023 год корпорация заработала $96,9 млрд.
Ежесекундный заработок Apple оказался наибольшим среди других техногигантов: Microsoft — $2443, Google (Alphabet) — $2115, Meta* — $942, Amazon — $636.
Все компании в 2023 году показали уверенный рост по сравнению с «простоем» в 2022. Суммарно все пять техногигантов в 2023 году заработали $1,6 трлн, чистая прибыль составила $290 млрд, из которых более трети пришлось на долю Apple.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.