Аналитики пришли к выводу, что криптовалюты и ИИ увеличат мировой ВВП на $20 трлн

Эксперт считает, что технологии ИИ и майнинга помогут друг друг в ближайшем будущем. Основной для этого станет растущая нехватка вычислительных мощностей, а также ИИ-чипов: уже сейчас в новых ЦОДах нуждается треть индустрии.

По словам аналитика, только четыре компании, развивающие AI, вложат порядка $200 млрд в строительство новых дата-центров, не говоря о других, более мелких игроках рынка.

Технологии ИИ нуждаются в дешёвом электричестве, и майнинговые компании помогут в этом. Леон отметил, что одним из примеров такого сотрудничества можно считать покупку майнинговой фермы Core Scientific ИИ-компанией CoreWeave за $1,6 млрд, что на 55% выше рыночной стоимости.