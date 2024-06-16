Аналитики пришли к выводу, что криптовалюты и ИИ увеличат мировой ВВП на $20 трлн

Опубликовано 16 июня 2024, 10:30
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Аналитики пришли к выводу, что криптовалюты и ИИ увеличат мировой ВВП на $20 трлнОтрасли нужны друг другу
Отрасли криптовалют и искусственного интеллекта могут создать такую коллаборацию, что к 2030 году увеличат мировой ВВП на $20 трлн. К таким выводам пришёл старший аналитик по исследованиям криптовалют компании Bitwise Хуан Леон.
Эксперт считает, что технологии ИИ и майнинга помогут друг друг в ближайшем будущем. Основной для этого станет растущая нехватка вычислительных мощностей, а также ИИ-чипов: уже сейчас в новых ЦОДах нуждается треть индустрии.
По словам аналитика, только четыре компании, развивающие AI, вложат порядка $200 млрд в строительство новых дата-центров, не говоря о других, более мелких игроках рынка.
Технологии ИИ нуждаются в дешёвом электричестве, и майнинговые компании помогут в этом. Леон отметил, что одним из примеров такого сотрудничества можно считать покупку майнинговой фермы Core Scientific ИИ-компанией CoreWeave за $1,6 млрд, что на 55% выше рыночной стоимости.
Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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