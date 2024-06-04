Аналитики «Ситилинка» рассказали о росте интереса к «умным» устройствам

Россияне все больше интересуются умными устройствами для дома. За последний год спрос на светодиодные ленты вырос в семь раз, а на умные колонки — в четыре раза, говорят данные онлайн-магазина «Ситилинк». Умные колонки стали одним из основных двигателей роста других устройств для умного дома, и часто становятся первой покупкой для оснащения дома.

В мае 2024 года самой популярной стала колонка «Яндекс.Станция Лайт», обогнав предыдущего лидера — «Станцию Мини» второго поколения с часами. Самым востребованным цветом оказался фиолетовый вариант этой модели, за которым следовали розовый и бежевый.

Большим спросом пользовались умные светодиодные ленты, которые заказывали в семь раз чаще, чем годом ранее. Также значительно выросли продажи умных колонок и лампочек, увеличившись в четыре и полтора раза соответственно. Наибольшее количество заказов пришлось на первую неделю мая, когда продажи умных колонок увеличились в четыре с половиной раза по сравнению с прошлым годом.