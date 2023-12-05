Аналитики ВТБ рассказали, как часто россияне расплачиваются по карте

В 2023 году ожидается, что 84% розничных платежей будут производиться безналичными средствами, преимущественно благодаря росту розничного POS-оборота. Прогнозируется, что объем этого оборота в России достигнет 52 триллионов рублей, превысив рекорд 2022 года на 18%. Такой рост в значительной степени обусловлен популярностью карт «Мир» и увеличением использования оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СПБ).

Согласно ЦБ РФ, за три квартала текущего года доля безналичных платежей в розничном обороте страны составила 82,4% и, вероятно, к концу года превысит 84%. Карты «Мир» занимают значительную долю на рынке, с 67% клиентов ВТБ, использующих их, и 52% от общего объёма транзакций. Этот рост связан с национальной платёжной системой и её влиянием на рынок. Также отмечается увеличение популярности оплаты по QR-кодам через СПБ, где каждый третий россиянин уже воспользовался этим сервисом.

В растущем мире финтеха потребители становятся более требовательными, предпочитая быстрый и безопасный опыт. Российский финтех предоставляет инновационные решения для персонализированного клиентского пути. Ожидается, что объем транзакций через СПБ QR превысит три триллиона рублей до конца года, а рыночная доля платежей через СПБ достигнет 5%, что свидетельствует о растущем интересе к моментальным платежам в России.