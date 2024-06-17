Аналитики ВТБ узнали, сколько россияне готовы платить за связь

Почти половина россиян (49%) платят до 600 рублей ежемесячно за мобильную связь и интернет, согласно опросу ВТБ и банка «Открытие». Большинство опрошенных (54%) выразили желание уложиться в расходы до 400 рублей в месяц на связь.

Изучение также показало, что 30% респондентов тратят от 600 до 1000 рублей ежемесячно на связь, в то время как 21% тратят более 1000 рублей. Лишь 8% участников считают комфортной сумму в 600 рублей, в то время как около 30% предпочли бы тратить 800 рублей, 11% — более 800 рублей, и 3% — до 1000 рублей.

Региональные различия также оказались значительными: жители Москвы, Московской области и Северного Кавказа чаще всего тратят более 1000 рублей на связь (30%), в то время как в Уральском и Северо-Западном регионах более популярны недорогие тарифы до 200 или 400 рублей (31%).