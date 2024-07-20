Аналитики Яндекса назвали самые популярные задачи для ИИ

Аналитики Яндекса проанализировали, какие тексты и изображения чаще всего создают пользователи с помощью их нейросетей. YandexGPT помогает не только развлекаться, но и решать рабочие задачи. Люди просят её придумывать сказки, анекдоты, названия для брендов или рекламные объявления. YandexART часто используется для создания логотипов, иконок и фонов, а также мемов, эскизов, татуировок и карт таро.

Согласно результатам исследования, опубликованным в сервисе Нейростат, YandexGPT наиболее часто используется для создания сказок, историй, стихотворений, текстов песен и поздравлений. Темы историй включают мальчиков, девочек, котов, собак и девушек, а песни обычно посвящены любви, дням рождения, котам, мамам и девочкам. Нейросеть также помогает придумывать имена персонажам, рифмы, посты для соцсетей, анекдоты и сценарии для игр.

В рабочей сфере YandexGPT используется для написания описаний товаров, таких как квартиры, платья и букеты. Также её применяют для генерации названий брендов и рекламных объявлений для кафе, ресторанов, кофеен, строительных компаний и салонов красоты. YandexART, в свою очередь, помогает создавать изображения людей, котов и фантастических персонажей. Популярные запросы включают логотипы, иконки, фоны, схемы и аватарки.

Данные Нейростата за июнь 2024 года показывают, что о нейросетях с текстовыми функциями знают 63% россиян, а используют их 33%. О нейросетях для создания изображений знают 77% опрошенных, а пользуются ими 28%.