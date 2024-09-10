Анализ голоса поможет выявить диабет 2 типа

Ученые использовали записи голосов продолжительностью около 25 секунд, а также данные о возрасте, поле, индексе массы тела (ИМТ) и наличии гипертонии. Искусственный интеллект смог с точностью 71% для мужчин и 66% для женщин определить наличие диабета.

По словам исследователей, современные методы диагностики диабета требуют времени и дорогих лабораторных тестов. Комбинация ИИ и голосовых технологий может сделать диагностику более доступной.

В рамках исследования 607 участников, среди которых были как здоровые люди, так и пациенты с диабетом, записали голосовые сообщения через смартфон или компьютер. ИИ анализировал изменения в голосе, чтобы определить наличие заболевания. Тест показал высокую точность, особенно у женщин старше 60 лет и людей с гипертонией.

Ученые считают, что технология может стать первым шагом к массовому скринингу диабета, помогая выявлять болезнь на ранних стадиях и предотвращать осложнения.