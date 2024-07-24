Анализ крови предскажет эффективность CAR-T терапии при раке

Статья, опубликованная в журнале Blood Advances, показала, что пациенты с повышением абсолютного количества лимфоцитов (ALC) в течение первых 15 дней после инфузии CAR-T имеют более высокие шансы на полный ответ и лучшую выживаемость без прогрессирования по сравнению с пациентами с низким ALC на 15-й день. Это позволяет врачам быстрее искать альтернативные методы лечения, если терапия оказывается неэффективной.

CAR-T терапия, использующая модифицированные иммунные клетки для борьбы с раковыми клетками, требует точной оценки ее эффективности. Результаты показывают, что мониторинг ALC может стать ключевым фактором в предсказании успеха лечения.