Анализ миллиона клеток мозга поможет в борьбе с Альцгеймером

Опубликовано 28 августа 2024, 22:181 мин.
Анализ миллиона клеток мозга поможет в борьбе с АльцгеймеромВыявлены ключевые изменения в клетках на ранних стадиях болезни
Анализ более 1,6 миллиона клеток мозга пожилых людей выявил клеточные изменения, происходящие на ранних стадиях болезни Альцгеймера, что может открыть новые пути для предотвращения деменции. Исследование также выявило второе сообщество клеток, которое указывает на альтернативные пути старения мозга, не связанные с Альцгеймером.
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Исследование демонстрирует, что Альцгеймер — это болезнь, затрагивающая множество типов клеток и их взаимодействие, а не только одну группу дисфункциональных клеток, отметили ученые.
Используя новые молекулярные технологии и методы машинного обучения, исследователи проанализировали данные из более 400 мозговых образцов. Это позволило получить детализированное представление о последовательности молекулярных событий, ведущих к Альцгеймеру, и отличить эти изменения от нормального старения мозга.
Понимание вклада отдельных клеток в развитие болезни поможет в разработке инновационных терапий, добавили ученые.