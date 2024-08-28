Анализ миллиона клеток мозга поможет в борьбе с Альцгеймером

Исследование демонстрирует, что Альцгеймер — это болезнь, затрагивающая множество типов клеток и их взаимодействие, а не только одну группу дисфункциональных клеток, отметили ученые.

Используя новые молекулярные технологии и методы машинного обучения, исследователи проанализировали данные из более 400 мозговых образцов. Это позволило получить детализированное представление о последовательности молекулярных событий, ведущих к Альцгеймеру, и отличить эти изменения от нормального старения мозга.

Понимание вклада отдельных клеток в развитие болезни поможет в разработке инновационных терапий, добавили ученые.