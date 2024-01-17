Анализ рентгеновских снимков улучшили искусственным интеллектом

16:30, 17 января 2024
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Анализ рентгеновских снимков улучшили искусственным интеллектомБлагодаря мультимодальным данным
Специалисты из Университета Иннополис, совместно с международной группой исследователей, представили инновационную модель на базе искусственного интеллекта (ИИ), способную лучше понимать выводы системы о патологиях органов на рентгеновских снимках.
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Они использовали метод обучения на мультимодальных данных, включая изображения и текстовые описания. Этот подход обеспечивает более глубокое понимание причин системных выводов.
Модель позволяет избежать ручной разметки обучающих примеров, автоматически выделяя ключевые элементы в процессе обучения. Команда использовала более 18,6 тысяч рентгеновских снимков органов, а также текстовые аннотации и врачебные заключения.
Исследование, проведенное совместно с учеными из Копенгагенского и Эдинбургского университетов, призвано улучшить интерпретируемость решений ИИ в медицинской сфере. Результаты экспериментов подтвердили, что новый подход повышает устойчивость моделей глубокого обучения.
Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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