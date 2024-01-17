Анализ рентгеновских снимков улучшили искусственным интеллектом

Они использовали метод обучения на мультимодальных данных, включая изображения и текстовые описания. Этот подход обеспечивает более глубокое понимание причин системных выводов.

Модель позволяет избежать ручной разметки обучающих примеров, автоматически выделяя ключевые элементы в процессе обучения. Команда использовала более 18,6 тысяч рентгеновских снимков органов, а также текстовые аннотации и врачебные заключения.

Исследование, проведенное совместно с учеными из Копенгагенского и Эдинбургского университетов, призвано улучшить интерпретируемость решений ИИ в медицинской сфере. Результаты экспериментов подтвердили, что новый подход повышает устойчивость моделей глубокого обучения.