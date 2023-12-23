Анализ рынка: женщинам в IT придется ждать равенства 283 года

Анализ рынка: женщинам в IT придется ждать равенства 283 годаПрогнозы не самые радужные
В своем отчете Британское компьютерное общество (BCS) дает суровую оценку реальности — женщинам в IT потребуется умопомрачительные 283 года, чтобы достичь равного представительства в отрасли. Согласно отчету BCS о разнообразии, несмотря на скромное увеличение присутствия женщин с 16% до 20% в период с 2018 по 2021 год, прогресс в области гендерного равенства в IT уперся в стену в 2022 году.
Управляющий директор BCS Джулия Адамсон подчеркивает острую необходимость радикального пересмотра, призывая к более инклюзивной культуре в сфере IT, чтобы задействовать неиспользованные таланты. В отчете подчеркивается, что разнообразные команды имеют «решающее значение для создания технологических решений, которые находят отклик в обществе», особенно в таких областях, как искусственный интеллект в медицине или финансах.
Отчет также проливает свет на разрыв в оплате труда, показывая, что женщины-специалисты в области IT зарабатывают на 8% меньше, чем их коллеги-мужчины.