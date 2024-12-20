Анализы кристаллов цирконов подтвердили возраст Луны — 4,51 млрд лет

Как отмечается в работе исследователей, Луна возникла гораздо раньше, чем предполагается сейчас: возраст спутника не 4,4 млрд лет, а 4,51 млрд. Эти данные были получены учёными в результате изучения возраста и структуры большого числа кристаллов цирконов, содержащихся в лунных породах.

Цирконами планетологи называют микрокристаллы тугоплавких пород, возникающих в толще лавы после её «всплытия» к поверхности. Последние исследования начались после того, как учёные в ходе изучения цирконов, содержащихся в пробах лунных пород с «Аполлона-17», обнаружили, что часть кристаллов была неожиданно более древней, чем прочие образцы. Возраст обнаруженных кристаллов составляет 4,46 млрд лет, тогда как другие кристаллы возникли не позже чем 4,35 млрд лет назад.

«Проведённые нами расчёты указывают на то, что частое присутствие в лунных породах образцов кристаллов цирконов возрастом в 4,35 млрд лет является индикатором того, что недра ранней Луны были почти полностью переплавлены в результате гравитационных взаимодействий с Землёй и Солнцем. Это можно объяснить только в том случае, если Луна возникла максимально рано, около 4,5 млрд лет назад», — сообщили планетологи.