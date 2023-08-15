Аналог Apple Vision Pro от Samsung получил бы процессор от смартфона 2022 года

Согласно китайскому источнику VR陀螺, Samsung работала над прототипом AR-гарнитуры, который внешне сильно отличался от дизайна Apple Vision Pro.

Несмотря на то что дизайн не мог конкурировать с решением от купертиновцев, внутренние компоненты должны были сделать устройство конкурентоспособным. Однако этого не произошло.

В то время как Apple Vision Pro работает на чипах M2 и R2, прототип AR-гарнитуры Samsung оснащён процессором Exynos 2200, который также используется в смартфонах Galaxy S22.

Этот процессор известен своими проблемами с эффективностью и производительностью. Таким образом, Apple Vision Pro опережал конкурента на многие мили.

Однако у AR-гарнитуры Samsung были и свои преимущества: MicroLED-панели, аккумулятор, расположенный сзади, и возможность работы без контроллера.

После анонса Apple Vision Pro, Samsung решила прекратить разработку данного прототипа и сконцентрироваться на создании устройства, которое могло бы составить конкуренцию продукту Apple.