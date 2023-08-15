Аналог Apple Vision Pro от Samsung получил бы процессор от смартфона 2022 года

Аналог Apple Vision Pro от Samsung получил бы процессор от смартфона 2022 годаНо анонс купертиновцев всё изменил
Samsung планировала выпустить AR-гарнитуру, которая могла бы конкурировать с Apple Vision Pro. Однако утечка информации показала, что корейский гигант недооценил возможности и эстетику продукта своего конкурента.
Согласно китайскому источнику VR陀螺, Samsung работала над прототипом AR-гарнитуры, который внешне сильно отличался от дизайна Apple Vision Pro.
Несмотря на то что дизайн не мог конкурировать с решением от купертиновцев, внутренние компоненты должны были сделать устройство конкурентоспособным. Однако этого не произошло.
В то время как Apple Vision Pro работает на чипах M2 и R2, прототип AR-гарнитуры Samsung оснащён процессором Exynos 2200, который также используется в смартфонах Galaxy S22.
Этот процессор известен своими проблемами с эффективностью и производительностью. Таким образом, Apple Vision Pro опережал конкурента на многие мили.
Однако у AR-гарнитуры Samsung были и свои преимущества: MicroLED-панели, аккумулятор, расположенный сзади, и возможность работы без контроллера.
После анонса Apple Vision Pro, Samsung решила прекратить разработку данного прототипа и сконцентрироваться на создании устройства, которое могло бы составить конкуренцию продукту Apple.