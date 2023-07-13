Аналог ChatGPT от Google научился понимать и отвечать на русском языке

Теперь он поддерживает более 40 языков, включая русский, а также арабский, китайский, испанский и другие. Несмотря на то, что официально Bard пока не доступен в России, пользователи могут запустить его через VPN, используя поддерживаемый регион.

Google Bard можно задавать вопросы и получать ответы на русском языке. Кроме того, обновлённый сервис предлагает пользователю настроить тон и стиль ответов, а также создавать ссылки на ответы и экспортировать код Python в Replit.

Благодаря интеграции с различными регионами, пользователи могут использовать данный инструмент, чтобы получить быстрые и точные ответы на свои вопросы на родном языке.

Напомним, что у прямого конкурента платформы — ChatGPT — несколько дней назад случился первый спад популярности среди пользователей. Впервые с релиза в ноябре 2022 года.