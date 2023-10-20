Аналог ChatGPT от Сбера GigaChat получил новую версию и появился во ВКонтакте

В новой версии разработчикам удалось добиться качественного прорыва, обогнав аналогичные языковые модели. Основное внимание было уделено процессу подготовки данных, благодаря чему обучающий набор был значительно расширен и улучшен.

Это миллионы документов, книг и интернет-страниц.

Кроме того, GigaChat теперь доступен не только через веб-интерфейс, но и в популярных мессенджерах. В Telegram можно общаться с @gigachat_bot, а во ВКонтакте появился новый бот, доступный по адресу vk.me/gigachat.

Его также можно добавить в групповой чат на платформе ВКонтакте.

Сбер активно собирает обратную связь от пользователей и рассматривает различные идеи по дальнейшему развитию GigaChat. Например, рассматривается возможность добавления генерации видео.