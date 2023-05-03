Аналог ChatGPT от Сбера GigaChat вычислил рецепт самого вкусного шашлыка

Нейросеть поделилась советами, которые помогут как новичкам, так и опытным мангальщикам приготовить ароматное мясо на гриле. Прежде всего, GigaChat настоятельно рекомендует заготовить все необходимые ингредиенты и заранее приготовить маринад.

ИИ предложил следующие ингридиенты:

1 кг мяса (говядина, свинина или баранина);

2 большие луковицы;

3−4 столовые ложки растительного масла;

4−5 столовых ложек уксуса;

3−4 зубчика чеснока;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка черного перца;

1 столовая ложка зиры;

1 столовая ложка кориандра;

лавровый лист;

зелень (укроп, петрушка);

лимон.

Что же до приготовления маринада, то здесь цифровой помощник предложил нарезать мясо на кусочки одинакового размера, очистить лук и чеснок, а также порезать лук кольцами или кубиками.

Затем в большое блюдо необходимо налить растительное масло и добавить уксус, соль, перец, лавровый лист, зиру и кориандр, после чего добавить нарезанный лук и хорошо перемешать все ингредиенты.

Следующий шаг — переложить мясо в маринад, перемешать, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Далее нужно накрыть блюдо плёнкой или закрыть крышкой, оставить на несколько часов в холодильнике. Чтобы мясо пропиталось ароматами специй и стало более сочным, лучше мариновать его на ночь накануне приготовления.

Что же до непосредственной готовки шашлыка, то здесь GigaChat посоветовал делать это на гриле или на открытом огне до готовности около 15−20 минут, периодически переворачивая.

Для того, чтобы мясо было ароматным, его нужно поливать оставшимся маринадом. Время приготовления зависит от толщины кусочков мяса и предпочтений по степени прожарки.