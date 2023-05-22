Аналог ChatGPT от Яндекса стал доступен на любом браузере прямо на сайте поиска компании

Аналог ChatGPT от Яндекса стал доступен на любом браузере прямо на сайте поиска компанииТак бы сразу
Компания Яндекс объявила о том, что нейросеть YandexGPT на базе модели YaLM 2.0 теперь доступна на главной странице ya.ru. Таким образом, воспользоваться новинкой могут все желающие.
При этом, что стоит отдельного внимания, доступ к сервису доступен на любом браузере — его можно получить, просто нажав на кнопку в правом нижнем углу экрана главной страницы поиска.
На данный момент речь идёт о бета-версии нейросети. Пользователи могут взаимодействовать с улучшенной версией Алисы как через компьютер или ноутбук, так и через смартфон или планшет.
Напомним, что генеративную нейросеть YandexGPT встроили в популярного голосового помощника Алису на прошлой неделе. Представители Яндекса утверждают, что сделали это первыми в мире.
Интересный факт: в первый день нейросетью воспользовались более миллиона человек.