Аналог ChatGPT от Яндекса стал доступен на любом браузере прямо на сайте поиска компании

При этом, что стоит отдельного внимания, доступ к сервису доступен на любом браузере — его можно получить, просто нажав на кнопку в правом нижнем углу экрана главной страницы поиска.

На данный момент речь идёт о бета-версии нейросети. Пользователи могут взаимодействовать с улучшенной версией Алисы как через компьютер или ноутбук, так и через смартфон или планшет.