Аналог TikTok от Instagram стал доступен в России

Россияне пользоваться Reels могут начиная с сегодняшнего дня. В сервисе можно снимать и обрабатывать видео длительностью до 30 секунд. Пользователи могут накладывать на ролики разные эффекты, к примеру AR-фильтр. Помимо прочего в сервисе есть библиотека приложений, трендов и рекомендаций, благодаря которой можно добавлять в видео музыку. Размещать полученные с помощью Reels видео можно как в Instagram Stories, так и в ленте.

Нескольким ранее мы писали об еще одном нововведении для российских пользователей Instagram. Так, соцсеть наконец позволила россиянам добавлять музыку в Instagram Stories.