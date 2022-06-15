Наука и технологии
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Аналог TikTok от YouTube сравнялся по просмотрам с оригинальным сервисом

Google можно только поздравить с успехом
YouTube опубликовал статистику по своему одному из самых свежих разделов — YouTube Shorts. Оказалось, что прямой конкурент TikTok от видеосервиса Google очень даже успешен.
Аналог TikTok от YouTube сравнялся по просмотрам с оригинальным сервисом

Так, на сегодняшний день ежемесячное число пользователей сервиса достигло 1,5 млрд. Для того, чтобы достичь такого успеха, Shorts понадобилось около двух лет — дебютировала платформа коротких видео в 2020 году.

Что интересно, это достаточно крупная доля от общего числа посетителей YouTube. Последний квартальный отчёт Alphabet продемонстрировал, что на платформу в целом ежемесячно заходит 2 млрд пользователей.

Напомним, что из последних нововведений, которыми может похвастаться YouTube Shorts, является запуск раздела с рекламой по всему миру. Это случилось совсем недавно — в мае 2022 года.

Источник:WSJ
Теги:
#YOUTUBE
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#видеосервис
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#TikTok
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