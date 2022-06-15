Аналог TikTok от YouTube сравнялся по просмотрам с оригинальным сервисом

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Аналог TikTok от YouTube сравнялся по просмотрам с оригинальным сервисомGoogle можно только поздравить с успехом
YouTube опубликовал статистику по своему одному из самых свежих разделов — YouTube Shorts. Оказалось, что прямой конкурент TikTok от видеосервиса Google очень даже успешен.
Так, на сегодняшний день ежемесячное число пользователей сервиса достигло 1,5 млрд. Для того, чтобы достичь такого успеха, Shorts понадобилось около двух лет — дебютировала платформа коротких видео в 2020 году.
Что интересно, это достаточно крупная доля от общего числа посетителей YouTube. Последний квартальный отчёт Alphabet продемонстрировал, что на платформу в целом ежемесячно заходит 2 млрд пользователей.
Напомним, что из последних нововведений, которыми может похвастаться YouTube Shorts, является запуск раздела с рекламой по всему миру. Это случилось совсем недавно — в мае 2022 года.