Android 11 временно потерял поддержку бесконтактных платежей Google Pay

Об этом стало известно благодаря огромному числу комментариев на данную тему в Reddit. Пользователи жалуются, что после обновления своих устройств до Android 11 Beta 1, они теряют возможность расплачиваться бесконтактным методом через сервис поискового гиганта. Причем что интересно, если Google Pay все же был установлен на телефоне до обновления, то какое-то время он работает, но после все равно “ломается”. Также у первой бета-версии Android 11 имеется множество других проблем, но они встречаются далеко не у всех пользователей.