Android 12 будет сжимать неиспользуемые приложения для экономии памяти смартфона

Впервые упоминание новой возможности появилось на ресурсе XDA-Developers. Именно его пользователи изучили исходный код одной из грядущих сборок для разработчиков Android Open Source Project (AOSP), выход которой ожидается в феврале 2021 года. Им же удалось найти упоминание необычного системного процесса — hibernation service.

На данный момент не до конца понятно, будет ли у пользователей возможность переводить приложения в «спящий режим» вручную или этим займутся исключительно алгоритмы Android. Но зато уже сейчас специалисты выдвинули предположение, что новая функция будет определять редкоиспользуемые приложения, после чего сжимать их рабочие данные. И всё это для экономии места на смартфонах пользователей.