Наука и технологии
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Android 12 будет сжимать неиспользуемые приложения для экономии памяти смартфона
Но всё ещё не ясно, смогут ли пользователи контролировать этот процесс
В сети появилась информация об одной из новых функций грядущей Android 12. Мобильная операционная система от Google будет сжимать неиспользуемые приложения для экономии памяти смартфона.
Впервые упоминание новой возможности появилось на ресурсе XDA-Developers. Именно его пользователи изучили исходный код одной из грядущих сборок для разработчиков Android Open Source Project (AOSP), выход которой ожидается в феврале 2021 года. Им же удалось найти упоминание необычного системного процесса — hibernation service.
На данный момент не до конца понятно, будет ли у пользователей возможность переводить приложения в «спящий режим» вручную или этим займутся исключительно алгоритмы Android. Но зато уже сейчас специалисты выдвинули предположение, что новая функция будет определять редкоиспользуемые приложения, после чего сжимать их рабочие данные. И всё это для экономии места на смартфонах пользователей.