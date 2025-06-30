Android Authority раньше времени раскрыла Nothing Headphones (1): до 80 часов работы и 40-мм драйверы

Новинка предложит впечатляющие до 80 часов автономной работы без активного шумоподавления (ANC) и 35 часов с ANC, используя кодек AAC. При использовании LDAC — до 54 часов без ANC и 30 часов с ним.

Модель получила 40-мм динамики, настроенные в сотрудничестве с британской аудиокомпанией KEF, известной своими инновациями в сфере Hi-Fi-акустики. Вес устройства составит 329 граммов — больше, чем у Sony WH-1000XM6 (252 г), но меньше, чем у Apple AirPods Max (384 г).

По заявлениям Nothing, их продукт должен превзойти AirPods Max по качеству звука и функциональности.