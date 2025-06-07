Android начал поддерживать субтитры для Gemini Live в реальном времени

Функция внедрена для обеспечения гибкого взаимодействия с ИИ, когда пользователь не может воспроизводить звук ответов Gemini из-за тихого звука или шумной обстановки, или если человек предпочитает чтение. Функция транскрипции диалога Gemini доступна через кнопку в правом верхнем углу экрана и будет также встроена в Search Live на базе Project Astra.

На данный момент эта функция доступна в Gemini Live на Android, но её использование ещё не так широко распространено. С помощью новых субтитров пользователи получают текстовую расшифровку разговора после завершения сеанса, расширяя возможности использования этой функции для всех пользователей, что также повышает конфиденциальность.