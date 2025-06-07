Android начал поддерживать субтитры для Gemini Live в реальном времени

Опубликовано 07 июня 2025, 05:151 мин.
Android начал поддерживать субтитры для Gemini Live в реальном времениДля большей конфиденциальности и удобства
Портал 9to5Google сообщает, что Google добавил функцию субтитров в реальном времени в Gemini Live, позволяя пользователям читать ответы во время диалога с нейросетью.
Функция внедрена для обеспечения гибкого взаимодействия с ИИ, когда пользователь не может воспроизводить звук ответов Gemini из-за тихого звука или шумной обстановки, или если человек предпочитает чтение. Функция транскрипции диалога Gemini доступна через кнопку в правом верхнем углу экрана и будет также встроена в Search Live на базе Project Astra.
На данный момент эта функция доступна в Gemini Live на Android, но её использование ещё не так широко распространено. С помощью новых субтитров пользователи получают текстовую расшифровку разговора после завершения сеанса, расширяя возможности использования этой функции для всех пользователей, что также повышает конфиденциальность.