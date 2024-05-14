Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекеры

Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекерыНу наконец-то!
Apple внесла изменения, чтобы уменьшить эти риски, но проблема оставалась, так как AirTag не единственные bluetooth-трекеры. Злоумышленники могли использовать устройства других брендов, таких как Tile или Chipolo, независимо от операционной системы смартфона жертвы.
Но теперь, вроде как, эта проблема окончательно решена. Новая функция «Cross-Platform Tracking Detection» обнаруживает неизвестные bluetooth-трекеры, включая устройства других брендов.
Система предупреждений активируется, если трекер перемещается вместе с пользователем или находится поблизости продолжительное время.
Эта функция разработана в рамках протокола «Detecting Unwanted Location Trackers», совместного проекта Apple и Google.
Система основана на Bluetooth LE (Low Energy) и отправляет уведомление «[Item] Found Moving With You», если телефон обнаруживает сигналы от неизвестного устройства. Пользователи iPhone могут видеть идентификаторы трекера и инструкции по его деактивации.
К Apple присоединились и другие производители bluetooth-трекеров, такие как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, поддерживающие новый стандарт безопасности.
Эти усилия по стандартизации поддержала и Internet Engineering Task Force (IETF), которая теперь включает систему «Detecting Unwanted Location Trackers» в свои активные интернет-черновики.