Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекеры

Apple внесла изменения, чтобы уменьшить эти риски, но проблема оставалась, так как AirTag не единственные bluetooth-трекеры. Злоумышленники могли использовать устройства других брендов, таких как Tile или Chipolo, независимо от операционной системы смартфона жертвы.

Но теперь, вроде как, эта проблема окончательно решена. Новая функция «Cross-Platform Tracking Detection» обнаруживает неизвестные bluetooth-трекеры, включая устройства других брендов.

Система предупреждений активируется, если трекер перемещается вместе с пользователем или находится поблизости продолжительное время.

Эта функция разработана в рамках протокола «Detecting Unwanted Location Trackers», совместного проекта Apple и Google.