Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 08:28
1 мин.

Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекеры

Ну наконец-то!
После выпуска тегов AirTag, стали появляться сообщения об их злоупотреблении, включая случаи преследования и краж автомобилей.
Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекеры
© Ferra

Apple внесла изменения, чтобы уменьшить эти риски, но проблема оставалась, так как AirTag не единственные bluetooth-трекеры. Злоумышленники могли использовать устройства других брендов, таких как Tile или Chipolo, независимо от операционной системы смартфона жертвы.

Но теперь, вроде как, эта проблема окончательно решена. Новая функция «Cross-Platform Tracking Detection» обнаруживает неизвестные bluetooth-трекеры, включая устройства других брендов.

Система предупреждений активируется, если трекер перемещается вместе с пользователем или находится поблизости продолжительное время.

Эта функция разработана в рамках протокола «Detecting Unwanted Location Trackers», совместного проекта Apple и Google.

Android-смартфоны и iPhone научились сигнализировать о слежке пользователями через bluetooth-трекеры
© SlashGear

Система основана на Bluetooth LE (Low Energy) и отправляет уведомление «[Item] Found Moving With You», если телефон обнаруживает сигналы от неизвестного устройства. Пользователи iPhone могут видеть идентификаторы трекера и инструкции по его деактивации.

К Apple присоединились и другие производители bluetooth-трекеров, такие как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, поддерживающие новый стандарт безопасности.

Эти усилия по стандартизации поддержала и Internet Engineering Task Force (IETF), которая теперь включает систему «Detecting Unwanted Location Trackers» в свои активные интернет-черновики.

Источник:SlashGear
Автор:Булат Кармак
Теги:
#слежка
,
#Google
,
#Apple