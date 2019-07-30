Англичанин попал на 125,5 тысяч долларов за сдачу государственной квартиры в Airbnb

Британский суд назначил штраф жителю Лондона Тоби Харману (Toby Harman) в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 122 тысячи долларов) за то, что тот сдавал государственную квартиру через сервис Airbnb.

Как выяснил суд, 37-летний Харман несколько лет подряд сдавал принадлежащую государству квартиру в центре Лондона на сервисе Airbnb. Квартиру ответчик получил по социальной программе жилья для граждан, которые не могут себе позволить купить или арендовать недвижимость самостоятельно. По закону, такие помещения запрещено сдавать в субаренду. Его уже выселили из субсидированной квартиры, но теперь ему предстоит ещё и заплатить штраф.

Квартира расположена на Воксхолл-Бридж-роуд и находится в нескольких минутах от Букингемского дворца. Харман сдавал её с 2013 года. В объявлении на сервисе Харман использовал другое имя, но в отзывах пользователи Airbnb указывали его настоящее имя, на что и обратили внимание правоохранительные органы. Также банк подтвердил получение платежей от Airbnb.