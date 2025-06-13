Anker отзовет более миллиона пауэрбанков из-за риска возгорания

Согласно данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, поступило 19 сообщений о случаях возгорания и взрывов, связанных с этими пауэрбанками. В двух случаях пострадавшие получили незначительные ожоги, которые потребовали медицинской помощи. Еще в одиннадцати случаях зафиксирован ущерб имуществу на сумму более 60 тысяч долларов.

Отзыву подлежат около 1,158 миллиона устройств, которые продавались с июня 2016 по декабрь 2022 года через интернет-магазины в США, включая Anker, Amazon, Newegg и Ebay. Средняя цена одного пауэрбанка составляла примерно 27 долларов.

Покупателям рекомендуют немедленно прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр или к продавцу для возврата или замены товара. Компания Anker уже начала процедуру обмена и предупреждает, что использование отозванных пауэрбанков может представлять угрозу безопасности.