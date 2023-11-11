Наука и технологии
15:39, 11 ноября 2023
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Anker привёз в Россию наушники с автономностью в двое суток непрерывной музыки с шумодавом

В нынешних реалиях звучит как победа

Anker, известный производитель электроники, запустил в России продажи своей новейшей модели наушников — Soundcore Space One.

Новинка не только обладает стильным дизайном, но и выделяется своей продвинутой системой активного шумоподавления, способной блокировать до 98% внешних звуков, включая человеческий голос.

Soundcore Space One также отличается и впечатляющей автономностью. Наушники способны работать до 40 часов с включенным активным шумоподавлением и до 55 часов без него.

Благодаря быстрой зарядке, всего 5 минут у розетки обеспечивают до 4 часов непрерывной работы.

Anker привёз в Россию наушники с автономностью в двое суток непрерывной музыки с шумодавом
© Anker

Амбушюры и оголовье выполнены из мягкого вспененного материала и отделаны экокожей, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, обеспечивая высококачественное звучание. Кроме того, в них реализован настраиваемый режим прозрачности, позволяющий слышать окружающую среду без снятия наушников.

Soundcore Space One уже можно купить за 11 999 рублей.

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