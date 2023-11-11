Anker привёз в Россию наушники с автономностью в двое суток непрерывной музыки с шумодавом

Новинка не только обладает стильным дизайном, но и выделяется своей продвинутой системой активного шумоподавления, способной блокировать до 98% внешних звуков, включая человеческий голос.

Soundcore Space One также отличается и впечатляющей автономностью. Наушники способны работать до 40 часов с включенным активным шумоподавлением и до 55 часов без него.

Благодаря быстрой зарядке, всего 5 минут у розетки обеспечивают до 4 часов непрерывной работы.