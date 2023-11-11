Anker привёз в Россию наушники с автономностью в двое суток непрерывной музыки с шумодавом

Anker привёз в Россию наушники с автономностью в двое суток непрерывной музыки с шумодавомВ нынешних реалиях звучит как победа
Anker, известный производитель электроники, запустил в России продажи своей новейшей модели наушников — Soundcore Space One.
Новинка не только обладает стильным дизайном, но и выделяется своей продвинутой системой активного шумоподавления, способной блокировать до 98% внешних звуков, включая человеческий голос.
Soundcore Space One также отличается и впечатляющей автономностью. Наушники способны работать до 40 часов с включенным активным шумоподавлением и до 55 часов без него.
Благодаря быстрой зарядке, всего 5 минут у розетки обеспечивают до 4 часов непрерывной работы.
Амбушюры и оголовье выполнены из мягкого вспененного материала и отделаны экокожей, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, обеспечивая высококачественное звучание. Кроме того, в них реализован настраиваемый режим прозрачности, позволяющий слышать окружающую среду без снятия наушников.
Soundcore Space One уже можно купить за 11 999 рублей.