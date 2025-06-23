Anker выпустит мощнейший пауэрбанк Prime 26K с общей мощностью 300 Вт

Устройство получит аккумулятор на 26 000 мАч (99,75 Вт·ч) и сможет одновременно заряжать до трёх гаджетов: два через USB-C (до 140 Вт каждый) и один через USB-A (до 22,5 Вт).

Максимальная суммарная мощность составит 300 Вт, а сама батарея сможет заряжаться через двойной USB-C-вход (до 150 Вт) или через специальный Pogo-порт. Отображать остаток заряда и статус соединений будет цифровой дисплей.

Также заявлены температурный мониторинг и поддержка слабого тока для наушников с мелкими гаджетами.