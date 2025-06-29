Anker заключила сделку с ATL после масштабного отзыва пауэрбанков

Согласно заявлению на сайте Anker, компания планирует закупить у ATL первую партию из 45 миллионов литий-ионных аккумуляторов. Такое решение связано с необходимостью восстановления доверия потребителей и пересмотра цепочки поставок после проблем с предыдущим поставщиком.

Ранее Anker и конкурирующий бренд Romoss отозвали в общей сложности 1,2 миллиона внешних аккумуляторов. Продажи затронутых моделей были остановлены, а покупателям предложено оформить возврат или замену устройств. Причиной отзыва стали дефектные аккумуляторные ячейки, создающие риск перегрева и возгорания.

Ранее сообщалось, что неисправные аккумуляторы могли поступать от компании Apex Wuxi — дочернего подразделения американской Amprius Technologies и Wuxi Industrial Development Group. Хотя Anker не подтвердил это напрямую, компания заявила, что больше не сотрудничает с данным поставщиком.