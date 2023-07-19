Аномалия какая-то: учёные нашли две планеты с, возможно, общей орбитой

Система PDS 70 находится на расстоянии 370 световых лет от нашей Солнечной системы. Ранее там были обнаружены две газовые гигантские экзопланеты, PDS 70b и PDS 70c.

Теперь исследователи заметили облако обломков, движущихся по орбите одной из планет, что может быть связано с новой планетой, возможно, троянской, существующей рядом или только формирующейся.

Если результаты наблюдений подтвердятся, это станет первым доказательством, что две планеты могут делить одну орбиту.

Столь удивительное открытие позволяет представить миры, имеющие одинаковую продолжительность года и условия обитаемости, что уже сейчас вызывает интерес и восторг у учёных.