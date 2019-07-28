Аномальная жара в Европе и холодное лето в России получили объяснение

В Европе сейчас стоит аномальная жара, а в России наблюдается необычно холодное лето. Феномен объяснила Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Как отметила Позднякова, то, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно – если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара. Она пояснила: «Но глобальные изменения климата действительно есть. По закону вращения Земли, у нас работает западно-восточный перенос, когда воздушные массы идут, например, с Тихого океана на Американский континент. Так вот, зональность этого переноса меняется, и если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням. И та жара и ливни, которые есть у нас сейчас – это как раз проявление меридианальных процессов».

Изменения в движении воздушных масс связаны со сменой климатических эпох. По словам Поздняковой, ранее мы жили в эпоху западно-восточного переноса, благодаря которому погода была более устойчивой. Такая эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридианальных процессов более короткие, но и климат при них более изменчивый.

Позднякова уточнила, что учёные пока не знают, чем вызвана смена климатических эпох – это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. К этом примешивается фактор влияния человека и ситуация становится ещё более непредсказуемой.