Анонимный источник предупредил о глобальном сбое в работе соцсетей за 15 минут до его начала

Так, пользователь популярной имиджборды 4chan опубликовал пост, в котором рассказал, что слышал разговоры коллег о том, как «сейчас вся система ляжет». При этом сообщение было опубликовано за 15 минут до падения сервисов Facebook, сообщают Известия.

Я работаю в глобальной интернет-компании и слышал шепот, что через 15 минут начнется глобальное отключение интернета. Примерно через 15 минут. Для начала рухнет работа всех соцсетей. Пользователь 4chan.org

Напомним, что жители России начали замечать проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp примерно в 18:00 по московскому времени. На фоне этих сбоев, акции компании Facebook упали более чем на 5%.

Что интересно, чуть позднее появились сведения и о проблемах у Amazon, Google и TikTok.