Анонимный сотрудник Meta* рассказал российскому журналисту, сколько стоит получить синюю галочку

Согласно сообщениям СМИ, на чёрном рынке стало возможным купить верификацию аккаунта в Instagram** за цену до 500 тыс. рублей. Как утверждают люди, предоставляющие такие услуги, за 300 тыс. рублей можно создать новый аккаунт с галочкой, а за 500 тыс. рублей добавить отметку на уже существующий.

Быстрее и дешевле всего верифицировать новый аккаунт, особенно если у пользователя не так много подписчиков. Галочка даёт больший охват профиля и дополнительную поддержку от Meta*. Но стоит учитывать, что раньше было сложнее получить верификацию, и только с февраля этого года это стало доступно за $12 в месяц.

Некоторые пользователи готовы заплатить за галочку, чтобы придать своему аккаунту статусности и повысить доверие к своим услугам. Однако стоит быть осторожным, так как покупка галочки на чёрном рынке может привести к потере аккаунта и утечке личной информации. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с такими сделками, и советуют обращаться непосредственно в социальную сеть для легальной верификации.

организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

**принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена