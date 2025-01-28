Анонс китайского «убийцы» ChatGPT o1 обрушил цену акций американских IT-гигантов

Разработанный на базе модели DeepSeek-V3, этот инструмент, по словам его создателей, «сопоставим с лучшими закрытыми моделями в мире».

Приложение быстро завоевало популярность среди пользователей США после своего релиза 10 января.

DeepSeek-V3 была обучена на чипах NVIDIA H800, что, по утверждениям компании, обошлось менее чем в $6 млн.

Этот факт, если он подтвердится, ставит под сомнение эффективность экспортного контроля США, направленного на ограничение доступа Китая к передовым чипам для ИИ.

Компания DeepSeek, основанная в 2023 году, остаётся относительно неизвестной, однако её успех уже привёл к падению акций американских IT-гигантов.

Так, например, Advantest, связанная с NVIDIA, потеряла 7.99 %, а сама NVIDIA подешевела примерно на 5%. Также в минусе оказался гигант SoftBank Group, который владеет такими компаниями, как ARM Holdings и Boston Dynamics. Его бумаги потеряли в цене 5.4%.