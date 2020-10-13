Анонс магнитной зарядки для iPhone 12 состоялся за несколько часов до презентации Apple

Стоит отметить, что незадолго до этого новому смартфону Apple приписывали наличие магнитного кольца, расположенного под крышкой на задней панеле. Благодаря магнитам, как предполагалось, пользователи смогут правильного располагать устройство на беспроводной зарядке. Анонсированная зарядка, в свою очередь, содержит в себе такое же магнитное кольцо. Отмечается, что магнитное кольцо разметили вокруг катушки, сквозь которую и направляется энергия. Так, если приложить смартфон на зарядку, катушки внутри зарядной станции и смартфона самостоятельно расположатся друг над другом, обеспечивая эффективность зарядки.

Отмечается, что производить зарядку в серийном масштабе компания начнет уже в октябре. Даты выхода на рынок нет, однако производитель пообещал выпустить аксессуар в этом году.