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Анонс новых "умных" часов Xiaomi спровоцировал крах цены на прошлое поколение
Ждем падения цены на Amazfit GTS
Буквально вчера Xiaomi формально анонсировала свои новые “умные” часы Xiaomi Watch Color, основной особенностью которых станет вариативность сменных разноцветных ремешков. А еще, судя по последним слухам, новинка будет очень похожа по своему функционалу на уже проверенные Amazfit GTR.
И что интересно, после анонса новых часов, компания Huami объявила о снижении цены на Amazfit GTR. Если верить данным анонимных интернет-инсайдеров, связано данное решение с тем, что новое устройство Xiaomi будет уж слишком сильно напоминать решение от Huami. Так, 47-миллиметровую версию “умных” часов от Amazfit, которая на старте в июле текущего года стоила 143 доллара, сейчас можно купить за 110 долларов. А 42-миллиметровая версия, в свою очередь, скинула в цене со 114 до 84 долларов.
В целом по функционалу Amazfit GTR похожи на последнее поколение Mi Band — Mi Band 4. Единственным отличием часов от браслета можно назвать увеличенный круглый дисплей, а также столь важный для определения геопозиции GPS.
Умные часы Amazfit GTR