Анонс новых "умных" часов Xiaomi спровоцировал крах цены на прошлое поколение

И что интересно, после анонса новых часов, компания Huami объявила о снижении цены на Amazfit GTR. Если верить данным анонимных интернет-инсайдеров, связано данное решение с тем, что новое устройство Xiaomi будет уж слишком сильно напоминать решение от Huami. Так, 47-миллиметровую версию “умных” часов от Amazfit, которая на старте в июле текущего года стоила 143 доллара, сейчас можно купить за 110 долларов. А 42-миллиметровая версия, в свою очередь, скинула в цене со 114 до 84 долларов.

В целом по функционалу Amazfit GTR похожи на последнее поколение Mi Band — Mi Band 4. Единственным отличием часов от браслета можно назвать увеличенный круглый дисплей, а также столь важный для определения геопозиции GPS.