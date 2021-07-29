Наука и технологии
Сегодня в 17:28

Анонсирован День искусственного интеллекта Tesla

Он состоится в августе
Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил, когда начнется День искусственного интеллекта Tesla.
Анонсирован День искусственного интеллекта Tesla

Ранее предполагалось, что этот день будет назначен на июль, однако буквально сегодня Маск заявил о том, что Tesla AI Day запланирован на вторую половину августа. А если быть точнее — на 19 число. Данное мероприятие, по словам основателя Tesla, очередной способ компании обратить на себя внимание и пополнить ряды сотрудников новыми кадрами.

В рамках Tesla AI Day компания может рассказать, чего добилась в беспилотном вождении и прочих технологических сферах. Также в рамках приближающегося Дня искусственного интеллекта Tesla компания дает возможность инженерам-программистам стать частью команды. Для этого необходимо отправить письмо по адресу supercomputing@tesla.com.