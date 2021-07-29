Анонсирован День искусственного интеллекта Tesla

Ранее предполагалось, что этот день будет назначен на июль, однако буквально сегодня Маск заявил о том, что Tesla AI Day запланирован на вторую половину августа. А если быть точнее — на 19 число. Данное мероприятие, по словам основателя Tesla, очередной способ компании обратить на себя внимание и пополнить ряды сотрудников новыми кадрами.

В рамках Tesla AI Day компания может рассказать, чего добилась в беспилотном вождении и прочих технологических сферах. Также в рамках приближающегося Дня искусственного интеллекта Tesla компания дает возможность инженерам-программистам стать частью команды. Для этого необходимо отправить письмо по адресу supercomputing@tesla.com.