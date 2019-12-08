Анонсирован фильм по мотивам глупых ситуаций в GTA Online

Далее персонаж Рейнольдса случайно убивает игрока, после чего получает все его оборудование и начинает свое собственное приключение. Помимо звезды “Дэдпула”, в фильме появятся Джо Кири, сыгравший роль Стива Харрингтона в сериале “Очень странные дела”, Джоди Комер и Тайка Вайтити, режиссер фильма “Тор: Рагнарёк”. Помимо актеров, в фильме обещают камео известных игровых стримеров, таких как Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.

В сети уже есть официальный постер фильма, а его официальная премьера в России состоится уже 2 июля 2020 года.