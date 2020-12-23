Анонсирован компактный игровой ноутбук-слайдер

Ноутбук оснащен 5,5-дюймовым сенсорным экраном. Что интересно, технические особенности GPD Win зависят от цвета модели. Так, ноутбук в серебристом исполнении получил четырехъядерный процессор Intel Core i7-1165G7 с 8 потоками и максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц.

В то же время, черная модель оборудована Intel Core i5-1135G7 с максимальной частотой 4,2 ГГц. Обе версии имеют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD на 1 ТБ. Помимо прочего, GPD Win оборудован контроллерами, что делает новинку похожей на Nintendo Switch. Причем в правый геймпад компания добавила сканер отпечатков пальцев для разблокировки.

GPD Win 3 на базе Intel Core i7 оценили в 899 долларов, тогда как модель с Core i5 стоит порядка 799 долларов.