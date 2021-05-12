Анонсирован VR-шлем с поддержкой 5K и углом обзора 120 градусов

Шлем назвали Vive Focus 3 и работает он на базе мобильного чипа Qualcomm Snapdragon XR. Что интересно, в рамках сотрудничества с производителем процессоров компания оптимизировала чип, благодаря чему он стал до 25% более эффективным относительно номинально заявленных показателей для данного процессора.

Vive Focus 3 получил два Full RGB ЖК-дисплея с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2,5K на каждый глаз. Корпус новинки сделан из магниевого сплава, который превосходит пластик в сразу нескольких показателях — на 500% прочнее и на 20% легче его. Шлем получил поддержку быстрой зарядки, которая обеспечивает 50% заряда за полчаса. Также в Vive Focus 3 будет реализовано управление жестами. Предполагается, что на российский рынок новинка выйдет уже летом текущего года. Стоимость, на данный момент, не раскрывается.