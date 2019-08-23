Анонсирована экранизация «Метро 2033»

Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033». О новом полнометражном фильме по легендарному роману рассказал писатель-фантаст Дмитрий Глуховский во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте».

Производством фильма займутся продюсеры трилогии «Гоголь», проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» и главного блокбастера наступающей осени — постапокалипсиса «Аванпост». Участвовать в производстве будут канал «ТВ-3», «ТНТ-Premier Studios» и кинопрокатная компания «Централ Партнершип».

Как отметил Глуховский, попытки экранизации предпринимались больше десяти лет, но все они оказались неудачными. В 2016 году Глуховский даже объявлял о запуске экранизации в Голливуде, киноадаптацией должен был заняться Майкл де Лука, известный по «Социальной сети» и «50 оттенков серого», однако проект не был осуществлён. Дело в том, что сценарий получился слабым, поскольку американцы хотели перенести действие в США.

Премьера фильма «Метро 2033» запланирована на 1 января 2022 года.