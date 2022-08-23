Анонсирована осенняя презентация мозговых чипов Neuralink Илона Маска

Как ни странно, в последнее время она не делилась какими-либо подробностями о своей деятельности. И вот, наконец-то, стало известно, что тому есть объяснение.

Маск опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост. В нём он анонсировал грядущую презентацию Neuralink. Там же он раскрыл и дату проведения мероприятия — 31 октября 2022 года.

На данный момент нет точных сведений, чего стоит ждать от шоу. По мнению ряда экспертов, в этот день прямо со сцены будет объявлено о сотрудничестве Neuralink со своим главным конкурентом — Synchron.

Последняя известна тем, что сумела установить мозговой чип пациенту без вскрытия черепа. При этом также ранее ходили слухи о планах Илона Маска инвестировать в Synchron немалую сумму.