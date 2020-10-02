Анонсирована российская военная система контроля космического пространства

В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения. Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

Андрей Вышинский командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант