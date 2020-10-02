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Анонсирована российская военная система контроля космического пространства

Для круглосуточного мониторинг околоземных объектов
В России анонсировали отечественную военную систему контроля космического пространства. О грядущей разработке рассказал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Сообщается, что разработана новейшая военная система контроля космического пространства будет уже в ближайшие годы, а ее задачей станет круглосуточный мониторинг околоземных объектов.

В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения. Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.
Андрей Вышинский
командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант

Вышинский также поделился информацией о преимуществах грядущих систем перед актуальными. Так, по его словам, новые системы произведены с применением элементов современных технологий и элементной базы, что положительно сказывается на их боевых способностях.

Автор: Лилик Ми