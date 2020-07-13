Анонсирована самая мощная в истории зарядка для смартфонов

Об этом представители китайской компании сообщили на своей официальной странице в Twitter. На данный момент информация о том, какие именно смартфоны будут оснащены поддержкой нового стандарта - не разглашается. Однако, вероятнее всего, об этом Oppo расскажет уже 15 июля, ведь именно в этот день компания планирует провести официальную презентацию.

Стоит отметить, что зарядка мощностью в 125 Вт характерна для огромных игровых ноутбуков, в то время как для стандартных ультрабуков на сегодняшний день используются зарядные устройства мощностью 65 Вт.