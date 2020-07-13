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Анонсирована самая мощная в истории зарядка для смартфонов
О ней расскажут подробнее уже 15 июля
Сегодня компанией Oppo была анонсирована самая мощная в истории зарядка для смартфонов. Так, новая технология, которую представила компания, сможет достигать во время зарядки смартфонов 125 Вт.
Об этом представители китайской компании сообщили на своей официальной странице в Twitter. На данный момент информация о том, какие именно смартфоны будут оснащены поддержкой нового стандарта - не разглашается. Однако, вероятнее всего, об этом Oppo расскажет уже 15 июля, ведь именно в этот день компания планирует провести официальную презентацию.
Стоит отметить, что зарядка мощностью в 125 Вт характерна для огромных игровых ноутбуков, в то время как для стандартных ультрабуков на сегодняшний день используются зарядные устройства мощностью 65 Вт.