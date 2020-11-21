Наука и технологии
Сегодня 10:37
Анонсирована станция беспроводной зарядки, ликвидирующая 99,9% бактерий
Ее оценили в 80 долларов
Известный производитель аксессуаров Belkin анонсировал новую станцию беспроводной зарядки UV Sanitizer + Wireless Charger с актуальной функцией на борту. Речь о способности ликвидировать порядка 99,9 бактерий.
Внешняя часть новинки является зарядной площадкой с технологией Qi. Благодаря устройству можно заряжать беспроводным путем как смартфоны, так и другие гаджеты в чехлах до 3 мм. Мощность UV Sanitizer + Wireless Charger достигает 10 Вт.
Функция уничтожения бактерий, в свою очередь, происходит внутри устройства. Осуществляется это посредством ультрафиолетового излучения. Дезинфицировать таким образом можно не только смартфоны, но и другие предметы, к примеру, банковские карты или ключи. Причем по заявлению компании, аппарат работает без шумов и способно самостоятельно выключать ультрафиолетовый источник после полной обработки. На американском рынке устройство продается за 80 долларов.