Анонсирована "умная" ванна с управлением с помощью смартфона

Разработанная ванна, которую назвали Stillness Bath, призвана имитировать спа-салон в домашних условиях. Производитель отмечает, что в “умной” ванной используется совокупность тумана, освещения, а также запахов эфирных масел, что по задумке должно “расслабить разум” и “успокоить тело”.

Kohler анонсировала и еще одну ванну, назвав ее Infinity Experience. Эта модель наполняется снизу, а вода перетекает на деревянную поверхность, создавая таким образом приятный звук. Стоимость Stillness Bath стартует с 6 198 долларов, в то время как Infinity Experience оценили в почти 16 000 долларов. Продажи начнутся в 2022 году.