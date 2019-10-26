Наука и технологии
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Анонсировано первое в мире аэротакси
Которое будет запущено уже в декабре
Компания eHang из Китая анонсировала первое в мире коммерческое аэротакси, запуск которого планируется уже в 2019 году. Сообщается, что первым городом, в котором начнет работать сервис является китайский мегаполис Гуанчжоу, население которого достигает более 14 млн человек.
Авторы издания CleanTechnica отметили, что компания намерена позиционировать новый сервис не только как такси, но и как туристическую достопримечательность. Более того, стало известно о том, что на данный момент eHang ведет переговоры с организациями в сфере здравоохранения, которые заинтересованы в оперативной перевозке свои работников.
Первое в мире коммерческое аэротакси будет обслуживаться флотом двухместных беспилотных электрических аппаратов eHang 216, которые способны обеспечивать дальность полета в 35 км.
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