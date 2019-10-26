Анонсировано первое в мире аэротакси

Авторы издания CleanTechnica отметили, что компания намерена позиционировать новый сервис не только как такси, но и как туристическую достопримечательность. Более того, стало известно о том, что на данный момент eHang ведет переговоры с организациями в сфере здравоохранения, которые заинтересованы в оперативной перевозке свои работников.

Первое в мире коммерческое аэротакси будет обслуживаться флотом двухместных беспилотных электрических аппаратов eHang 216, которые способны обеспечивать дальность полета в 35 км.