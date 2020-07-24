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Анонсированы новые функции в WhatsApp
Нововведения могут появиться в версии для Android 2.20.196.8
Издание WABetaInfo опубликовало материал, в рамках которого были анонсированы новые функции в популярном мессенджере WhatsApp. Отмечается, что появится нововведения в версии для Android 2.20.196.8
Так, в числе одной из новых функций, которые в скором времени могут появиться в мессенджере, издание отметило возможность эксплуатировать одну учетную запись на четырех различных устройства одновременно. Данная опция будет называться “Привязанные устройства”. Следовательно, к одному аккаунту, благодаря данному нововведению, можно будет привязать несколько смартфонов или ноутбуков.
Также, согласно предварительным данным, поиск в мессенджере станет более удобным. В частности, сообщения, во время поиска, можно будет сортировать по типу, благодаря чему фото, видео и другие материалы можно будет находить отдельно.