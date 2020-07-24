Анонсированы новые функции в WhatsApp

Так, в числе одной из новых функций, которые в скором времени могут появиться в мессенджере, издание отметило возможность эксплуатировать одну учетную запись на четырех различных устройства одновременно. Данная опция будет называться “Привязанные устройства”. Следовательно, к одному аккаунту, благодаря данному нововведению, можно будет привязать несколько смартфонов или ноутбуков.

Также, согласно предварительным данным, поиск в мессенджере станет более удобным. В частности, сообщения, во время поиска, можно будет сортировать по типу, благодаря чему фото, видео и другие материалы можно будет находить отдельно.