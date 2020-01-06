Анонсированы новые "умные" часы для отслеживания здоровья во сне

Сама компания позиционирует новинку как первые гибридные “умные” часы, позволяющие не только производить измерения ЭКГ, но и распознавать во сне такое заболевание, как апноэ, для которого характерна остановка лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Так, согласно источникам, Withings ScanWatch может заметить редкое сердцебиение или другие симптомы, а после, за 30 секунд, автоматически произвести ЭКГ. Кроме того, новинка также способна анализировать насыщение крови кислородом, мониторить активность и физическую активность с помощью фирменного приложения Health Mate, в котором также собираются все данные о качестве и количестве сна.

Сообщается, что устройство оснастили энергоемким аккумулятором, который способен автономно работать целый месяц. Что касается стоимости, то Withings ScanWatch оценили в 249 евро или 17,3 тыс рублей.