Анонсированы первые детские «умные» часы Amazfit

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Анонсированы первые детские «умные» часы AmazfitНаконец-то компания взялась за создание подобных устройств
На протяжении последних нескольких лет Amazfit мало-помалу завоёвывает рынок «умных» часов. Очередным шагом в этом направлении стал свежий анонс компании — детские смарт-часы Amazfit Pop Pro.
Девайс предназначен для самых юных пользователей. При этом по словам главы Amazfit, в компании планировали выпустить подобное устройство ещё шесть лет назад. Но по итогу было решено акцентировать своё внимание на часах для взрослых, пишет Gizmochina.
В Amazfit Pop Pro включено несколько спортивных режимов, в том числе бег, прыжки со скакалкой и приседания. При этом устройство также способно считывать частоту сердечного ритма 24 часа в сутки и также следить за качеством сна ребёнка.
В девайсе имеется поддержка сетей 4G, видеозвонков и создания снимков. Цена и дата старта продаж пока что остаются неизвестными.